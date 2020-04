Barisan Selebriti Hiburkan Peminat Di Rumah Untuk Perangi #Covid19

View this post on Instagram

Terima kasih rakyat Malaysia. Mari bersama-sama berjuang menentang COVID-19 dan mengekalkan semangat SENTIASA DI SINI. Astro bersama komposer & penulis lirik, Noh Salleh dan produser muzik, AG Coco berkolaborasi bersama 26 penyanyi terkenal termasuk Faizal Tahir, NJWA, Nicole Lai, Kashika, Dayang Nurfaizah dan ramai lagi berpadu suara untuk menzahirkan rasa terima kasih kepada pasukan barisan hadapan serta rakyat Malaysia yang berusaha melawan pandemik ini. Thank you Malaysians for coming together to beat COVID-19 and for being SENTIASA DI SINI! Astro got together with famed composer & lyricist Noh Salleh and music producer AG Coco along with 26 local artistes including Faizal Tahir, NJWA, Nicole Lai, Kashika, Dayang Nurfaizah and many more to thank our Frontliners and Malaysians for rising above the pandemic challenge. Penyanyi / Singers: @agcoco @mohammadnohbinsalleh @faizal_tahir @njwamusic @dayangsayangkamu @naimdanielx @erniezakri @syamel_official @arajohari @kashikaselvam @nicolelai.8o4 @azlantypewriters @ali.sariah @masyitah_masya @usopofficial @marshamilan @mimiflyyy @danny_ahboy @puteramuhammad_ @jacqueline_life @yoyocheow @nehsanselvaraj @elfarabifaeez @umairah_sairahtarudin @officialadindatasya @imranajmain @xavierlockup Komposer & Penulis Lirik/ Composer & Lyrics: Noh Salleh [OP: Noh Phrofile Enterprise, SP: Taja Archive Publishing] 2020 Produser Muzik/ Music Producer: AG Coco #SentiasaDiSini #Gempak #AstroGempak #COVID19 #HapusCOVID19 #KekalTenang #DudukRumah #StayHome #BePositiveStayNegative