Kemelut Keluarga Diraja Thailand, Kenali Dua Wanita Yang Terlibat

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ✨🙏🏼💛💜🙏🏼✨ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตในมไหสวรรย์สิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้จัดทำเพจ @thairoyalfamily ✨🙏🏼💜💛🙏🏼✨ His Majesty King Maha Vajiralongkorn (Rama X) and Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana of the Kingdom of Thailand. ✨🙏🏼💛💜🙏🏼✨ I wish Their Majesties Happiness, Good health and Longevity. May It Please Their Majesties, the Owner of Facebook Fanpage and Instagram Account @thairoyalfamily ✨🙏🏼💜💛🙏🏼✨