Siri mega terkenal E!, Keeping Up with the Kardashians kini kembali untuk musim ke- 17 pada 9 September ini pada jam 10 malam.

Selepas melalui pengkhianatan yang menghancurkan perasaannya dan keluarganya, musim ini melihatkan Khloé melalui fasa penyembuhan ketika dia terlibat dalam penjagaan bersama anak perempuannya, True Thompson bersama dengan bekas teman lelakinya dan turut mengalami beberapa halangan di sepanjang proses tersebut.

Kim pula sedang menantikan kelahiran bayi keempatnya namun satu diagnosis perubatan yang tidak dapat dielakkan boleh mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, Kourtney pula akan memasuki dunia baru pada hari jadinya. Dalam acara tradisi keluarga tahunan, Kendall, Kylie, Kim dan Kris berkunjung ke New York untuk hadiri acara paling glamor, Met Ball.

Dalam gaya Kardashian dan Jenner yang sebenar, Kylie mengadakan sambutan hari jadi yang mewah untuk Khloé yang pastinya tidak akan dilupakan oleh kakak kesayangannya itu. Ketegangan meningkat apabila Scott menerima tip keibu bapaan daripada teman lelaki Kris, Corey, yang menyebabkan perpecahan keluarga.

Dalam musim ini, Kris merancang percutian ke Wyoming untuk menaiki lembu dengan tujuan untuk membawa keluarga mereka lebih rapat. Banyak lagi adegan menarik yang dilalui oleh keluarga Kardashian dan Jenner yang boleh anda saksikan dalam Keeping Up with the Kardashian.

Gambar: Instagram